Боец UFC устроил кровавое шоу в Париже – соперник не видел одним глазом. А потом послал Макрона

Перформанс от Ренато Мойкано.

Субботний турнир UFC Fight Night в Париже не был номерным, но по зрелищности превзошел топовые карды. В главном бою француз Бенуа Сен-Дени встретился с бразильцем Ренато Мойкано.

Сен-Дени шел фаворитом, но его жутко избили. А Мойкано после победы оскорбил президента Макрона – на глазах переполненной парижской арены.

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Сен-Дени считался фаворитом, хотя в рейтинге легковесов находился ниже Мойкано (12-й и 11-й). Многие верили, что Сен-Дени ворвется в топы, когда в марте получил бой с Дастином Порье. Но получилось больно. Сен-Дени проиграл за два раунда и признался, что вышел драться в ужасном состоянии, не залечив стафилококковую инфекцию.

Бой с Мойкано был шансом вернуться в гонку – до этого Сен-Дени победил пять раз подряд. Но уже в первом раунде начался кошмар: Мойкано поймал его ногу при ударе и легко перевел на канвас. Там он почти полный раунд забивал Сен-Дени, несколько раз усаживаясь в фулл-маунт.

Сен-Дени – эмоциональный боец: он любит рубиться и часто заканчивает в крови (он бывший спецназовец). Но ему не хватает интеллекта: вместо того чтобы вязать Мойкано и минимизировать урон, он яростно сопротивлялся, открываясь для ударов.

Мойкано забивал его кулаками и локтями, но рефери не останавливал бой. Сен-Дени славится стойкостью: в дебюте в UFC он пережил такое страшное избиение, что рефери, который не остановил бой, сняли с турнира (им был россиянин Вячеслав Киселев).

Поэтому во втором раунде Сен-Дени восстановился: вспомнил борцовскую базу и ни разу не позволил себя перевести. В стойке попадал и даже тяжело потряс Мойкано. Но лицо заплывало все больше – казалось, Сен-Дени облили кровью из ведра. Она сочилась из рассеченного века, а на втором глазу набухала гематома.

«Демократия – ненастоящая власть!» Мойкано шокировал парижскую арену и оскорбил Макрона

Сен-Дени рвался на третий раунд, но врач запретил – боец не видел одним глазом. Рефери остановил поединок, а Сен-Дени расстроенно качал головой, ведь проиграл второй раз подряд – еще и дома.

Мойкано обнял Сен-Дени и поднял его руку – проявил уважение. Но, взяв микрофон, выдал, возможно, самую странную победную речь года. Он оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона и призвал всех уверовать в Иисуса:

«Франция, я приехал сюда и хотел наговорить много дерьма. Но я сходил в Лувр, во все ваши прекрасные места – могу сказать, что французский народ отличный. Но ваше правительство – ужас! Французская революция 1789 года хотела отменить Бога. Но Иисус Христос здесь, зримый как никогда.

Нахер Макрона, нахер всех глобалистов! Прочитайте книгу Democracy: The God That Failed и поймете, что демократия – заблуждение, ненастоящая власть. Прочитайте и поймете, почему мир сходит с ума».

Удивительно, но парижский стадион одобрительно загудел, когда Мойкано оскорбил Макрона. После странной речи он вызвал Пэдди Пимблетта и Дэна Хукера, сказав, что получит за них «легкие деньги».

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Фото: Gettyimages.ru /Chris Unger/Zuffa LLC