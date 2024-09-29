Мойкано обратился к французам после победы над Сен-Дени: «Нахер Макрона, нахер всех глобалистов! Демократия – заблуждение, ненастоящая власть. Ваше правительство – ужас»

Боец UFC Мойкано раскритиковал президента Франции после победы на турнире в Париже.

«Франция, я приехал сюда и хотел наговорить много дерьма. Но я сходил в Лувр, во все ваши прекрасные места – могу сказать, что французский народ отличный. Но ваше правительство – ужас! Французская революция 1789 года хотела отменить Бога. Но Иисус Христос здесь, зримый как никогда.

Нахер Эммануэля Макрона , нахер всех глобалистов! Прочитайте книгу Democracy: The God That Failed и поймете, что демократия – заблуждение, ненастоящая власть. Прочитайте и поймете, почему мир сходит с ума». – заявил боец UFC Ренато Мойкано .

Напомним, Мойкано победил Бенуа Сен-Дени техническим нокаутом во втором раунде в главном событии UFC Fight Night 243.

Мойкано пригласил Сен-Дени в American Top Team: «То, что делает его опасным – делает его уязвимым. Нужно поработать над навыками»

Боец UFC устроил кровавое шоу в Париже – соперник не видел одним глазом. А потом послал Макрона