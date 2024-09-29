Мойкано – после боя: «Не предлагайте мне всякую херню и крепких бойцов. Мне нужны легкие деньги – Пимблетт или Хукер». Пэдди принял вызов

Пэдди Пимблетт готов драться с Ренато Мойкано.

«Что дальше? Я хочу легкие деньги – Пэдди Пимблетт или Дэн Хукер . Не предлагайте мне всякую херню и крепких бойцов. Мне нужны легкие бойцы», – заявил боец UFC Ренато Мойкано в интервью после боя с Бенуа Сен-Дени .

«Давай сделаем это», – отреагировал в соцсетях Пимблетт.

Боец UFC устроил кровавое шоу в Париже – соперник не видел одним глазом. А потом послал Макрона

Ренато Мойкано: «Хукер – легкие деньги. У него нет навыков в партере. Представьте, что будет, если я его повалю»