Мойкано – о Франции: «##### ее. Они обложили меня очень высокими налогами»
Ренато Мойкано пожаловался на большие налоги во Франции.
«##### [К черту] Францию. Они обложили меня очень высокими налогами», – написал в соцсетях боец UFC Ренато Мойкано.
Напомним, Мойкано победил Бенуа Сен-Дени техническим нокаутом во втором раунде в главном событии UFC Fight Night 243.
Мойкано обратился к французам после победы над Сен-Дени: «Нахер Макрона, нахер всех глобалистов! Демократия – заблуждение, ненастоящая власть. Ваше правительство – ужас»
Мойкано пригласил Сен-Дени в American Top Team: «То, что делает его опасным – делает его уязвимым. Нужно поработать над навыками»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ренато Мойкано
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