Белал предложил устроить бой Мойкано – Гейджи
Белал Мухаммад предложил следующего соперника Ренато Мойкано.
«Мойкано против Гейджи», – написал в соцсетях чемпион UFC Белал Мухаммад.
Напомним, Мойкано победил Бенуа Сен-Дени техническим нокаутом во втором раунде в главном событии UFC Fight Night 243.
Боец UFC устроил кровавое шоу в Париже – соперник не видел одним глазом. А потом послал Макрона
Мойкано обратился к французам после победы над Сен-Дени: «Нахер Макрона, нахер всех глобалистов! Демократия – заблуждение, ненастоящая власть. Ваше правительство – ужас»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Белала Мухаммада
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