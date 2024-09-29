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Белал предложил устроить бой Мойкано – Гейджи

Белал Мухаммад предложил следующего соперника Ренато Мойкано.

«Мойкано против Гейджи», – написал в соцсетях чемпион UFC Белал Мухаммад.

Напомним, Мойкано победил Бенуа Сен-Дени техническим нокаутом во втором раунде в главном событии UFC Fight Night 243.

Боец UFC устроил кровавое шоу в Париже – соперник не видел одним глазом. А потом послал Макрона

Мойкано обратился к французам после победы над Сен-Дени: «Нахер Макрона, нахер всех глобалистов! Демократия – заблуждение, ненастоящая власть. Ваше правительство – ужас»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Белала Мухаммада
logoUFC
logoMMA
logoДжастин Гейджи
logoРенато Мойкано
logoБелал Мухаммад
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