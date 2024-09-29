Ренато Мойкано: «Хукер – легкие деньги. У него нет навыков в партере. Представьте, что будет, если я его повалю»
Ренато Мойкано считает, что легко победит Дэна Хукера.
«Если они [UFC] хотят дать мне простой бой, то Дэн Хукер – это легкие деньги. Представьте, что будет, если я его повалю. У него нет навыков в партере», – заявил боец UFC Ренато Мойкано.
Напомним, Мойкано победил Бенуа Сен-Дени техническим нокаутом во втором раунде в главном событии UFC Fight Night 243.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ESPN MMA
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