Ренато Мойкано: «Хукер – легкие деньги. У него нет навыков в партере. Представьте, что будет, если я его повалю»

Ренато Мойкано считает, что легко победит Дэна Хукера.

«Если они [UFC] хотят дать мне простой бой, то Дэн Хукер – это легкие деньги. Представьте, что будет, если я его повалю. У него нет навыков в партере», – заявил боец UFC Ренато Мойкано .

Напомним, Мойкано победил Бенуа Сен-Дени техническим нокаутом во втором раунде в главном событии UFC Fight Night 243.

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