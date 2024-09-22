Фьюри – о победе Дюбуа: «Фантастическая работа. Люди рассуждают так, будто Даниэль – какой-то бомж. Но он показал, что это не так»
Тайсон Фьюри впечатлен победой Даниэля Дюбуа.
«Фантастическая работа и честный бой от Дюбуа. Все пишут, что он вырубил Энтони. Даниэль был чемпионом мира, а люди рассуждают так, будто он какой-то бомж. Но Дюбуа показал, что все не так.
Джошуа? Всякое случается. Это тяжелый вес. Это случилось со мной и может произойти с каждым», – заявил экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.
Напомним, Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа в пятом раунде главного события вечера бокса в Лондоне.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Queensberry Promotions
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