Фьюри – о победе Дюбуа: «Фантастическая работа. Люди рассуждают так, будто Даниэль – какой-то бомж. Но он показал, что это не так»

Тайсон Фьюри впечатлен победой Даниэля Дюбуа.

«Фантастическая работа и честный бой от Дюбуа . Все пишут, что он вырубил Энтони. Даниэль был чемпионом мира, а люди рассуждают так, будто он какой-то бомж. Но Дюбуа показал, что все не так.

Джошуа ? Всякое случается. Это тяжелый вес. Это случилось со мной и может произойти с каждым», – заявил экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри .

Напомним, Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа в пятом раунде главного события вечера бокса в Лондоне.

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