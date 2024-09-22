Дюбуа растоптал Джошуа за пять раундов. Большая карьера закончена?

Жесткий нокаут.

Энтони Джошуа сенсационно проиграл Даниэлю Дюбуа нокаутом в пятом раунде на 96-тысячном стадионе «Уэмбли» и окончательно выпал из титульных разборок.

Теперь Дюбуа претендует на бой с победителем реванша Усик – Фьюри за абсолютное чемпионство.

Джошуа и Дюбуа взбодрились после поражений от Усика: первый сменил двух тренеров и выиграл четыре боя, второй – стал чемпионом IBF

Проиграв дилогию Александру Усику в 2021 году, Джошуа лишился чемпионских титулов. После этого он сменил двух тренеров и выдал стрик из четырех побед: от Роберта Гарсии он перешел к Деррику Джеймсу, с которым уверенно победил Джермейна Франклина и Роберта Хелениуса, а затем – к Бену Дэвисону, работавшему с Тайсоном Фьюри до второго боя с Деонтеем Уайлдером.

При Дэвисоне Джошуа досрочно разобрался с Отто Валлином, который отказался от продолжения боя после пяти раундов, и нокаутировал Фрэнсиса Нганну во второй трехминутке. За два года после второго поражения от Усика Джошуа продвинулся в рейтингах двух организаций – №1 в WBO и №3 в IBF, что позволило заполучить титульник по линии IBF.

Даниэль Дюбуа – пример правильного продвижения, несмотря на поражения. В 2020 году он проиграл олимпийскому призеру Джо Джойсу нокаутом из-за повреждения глаза, но после этого выиграл четыре боя подряд.

За это время он стал регулярным чемпионом мира по версии WBA и официальным претендентом на титульный бой против Александра Усика. Получилось эпично: в 2023-м Дюбуа проиграл нокаутом в девятом раунде, но запомнился нокдауном в районе корпуса, который засчитали как удар ниже пояса.

Менее чем за год после проигрыша Усику Дюбуа выиграл два важных боя. Сначала нокаутировал неудобного и крупного Джаррелла Миллера, а в июне победил главного претендента по линии IBF Филипа Хрговича техническим нокаутом после восьми раундов.

У Хрговича открылась сечка, из-за которой врач остановил бой. Так Дюбуа стал временным чемпионом мира по версии IBF, а в конце июня – регулярным из-за освобождения пояса Усиком.

Теперь Джошуа и Дюбуа встретились, чтобы выявить следующего соперника для победителя реванша между Усиком и Фьюри.

Дюбуа спарринговал с Джошуа в 18 лет и, кажется, его нокаутировал

Ранее Джошуа и Дюбуа пересекались только на спарринге в 2015 году, когда первый выступал на профессиональном ринге, а второй – на любительском. Причем тогда Дюбуа было 18 лет.

Менеджер Дюбуа Фрэнк Уоррен заявил, что его боец нокаутировал Джошуа на спарринге. В конце 2017 года журналисты спрашивали Дюбуа о нокауте, тот мялся, но подтвердил слова Уоррена: «Да, я достал его несколькими тяжелыми ударами».

Джошуа не спрашивали об этом до очной встречи, но за неделю до поединка он сам развеял слухи: «Он просто потряс меня хорошим ударом – я устоял на ногах. Не знаю, откуда взялась эта история, что кто-то меня вырубил. В тот день в зале было много людей. Со мной всегда было так, что дюйм превращается в милю. Но все хорошо».

Один из свидетелей того спарринга – бывший член сборной Великобритании по боксу и боксер-профессионал Энтони Фаулер. Он подтвердил версию Джошуа и раскрыл подробности того спарринга:

«Дюбуа попал коротким левым хуком – у Джошуа подкосились ноги. Дюбуа мог пробить его еще раз и вырубить, но слишком уважал, чтобы добить. Джошуа побежал вокруг ринга, потому что его ноги были как желе, и пытался восстановиться. Он хотел продолжать, но Роб МакКракен сказал: «Сделай небольшой перерыв, восстанови ноги, а потом спаррингуй». И они продолжили спарринг».

Теперь Дюбуа – профи с 23 боями и 95% побед нокаутом. У Джошуа – 28 побед в 31 бое и 89% досрочных. Столкновение двух атлетичных британских нокаутеров.

Дюбуа гонял Джошуа с первых секунд боя и отправил его в четыре нокдауна. Помощь рефери не помогла

Бой Джошуа и Дюбуа побил рекорд по количеству зрителей – 96 тысяч! Прошлый рекорд (94 тысячи), установленный в 2022 году на поединке между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом, пал. На «Уэмбли» приехали Александр Усик, Фьюри, Теренс Кроуфорд и Конор Макгрегор, а зрителей ждал мощный разогрев – член возродившейся рок-группы Oasis Лиам Галлахер выступил на переполненном стадионе.

Бой удивил с самого начала: Дюбуа запрессинговал Джошуа с первых секунд, но к середине первого раунда темп немного упал. В самом конце трехминутки Дюбуа отправил Джошуа в нокдаун – тот не успел восстановиться за минуту перерыва. Во втором раунде избиение продолжилось, но Джошуа завязал соперника в клинче и спасся от нокаута.

Третий раунд начался аналогично: Дюбуа мощно пробил и гонял Джошуа по рингу, снова попав в самом конце трехминутки левым хуком и избивая у канатов. Джошуа коснулся канваса перчатками, но рефери отсчитал нокдаун после гонга, когда тот свалился. Казалось, бой закончится в четвертом раунде – Джошуа снова рухнул в нокдаун.

Рефери очень странно отработал эпизод со вторым нокдауном за раунд: размахивал поднятыми руками, словно сигнализировал о конце поединка, но не отсчитал нокдаун и продолжил бой. Джошуа чудом выжил под давлением Дюбуа, хотя временами неплохо уворачивался от ударов Дюбуа.

В пятом раунде Джошуа впервые серьезно потряс Дюбуа и прижал к канатам. Но даже в такой ситуации Дюбуа ответил плотными ударами и нокаутировал раскрывшегося Джошуа правым хуком навстречу. Рефери уже не помог.

Даниэль Дюбуа оформил апсет в очень зрелищном и одностороннем бою, сохранив пояс IBF. Эдди Хирн заявил об опции реванша, похвалив Джошуа за стойкость и характер. Когда Дюбуа спросили, что бы он выбрал – реванш с Джошуа или бой с любым боксером, он сказал про реванш с Усиком.

Похоже, карьера Джошуа на высоком уровне закончена – его нокаутировали в бою, где он выглядел безнадежно и примитивно. Справедливо?

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Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham