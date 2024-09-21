Александр Усик приехал на бой Дюбуа и Джошуа с поясом WBC. Фьюри также в зале
Александр Усик приехал на «Уэмбли», где состоится бой Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа.
Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик приехал на бой Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа, в котором на кону будет стоять титул IBF.
Фото: Gettyimages.ru/Richard Pelham
Усик появился в зрительном зале с поясом WBC, который он отобрал в мае у Тайсона Фьюри, победив его в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Экс-чемпион в тяжелом весе также находится в зале.
Конор Макгрегор приехал на «Уэмбли», где подерутся Дюбуа и Джошуа
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости