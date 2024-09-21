Александр Усик приехал на бой Дюбуа и Джошуа с поясом WBC. Фьюри также в зале

Александр Усик приехал на «Уэмбли», где состоится бой Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа.

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик приехал на бой Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа , в котором на кону будет стоять титул IBF.

Фото: Gettyimages.ru/Richard Pelham

Усик появился в зрительном зале с поясом WBC, который он отобрал в мае у Тайсона Фьюри , победив его в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Экс-чемпион в тяжелом весе также находится в зале.

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