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Александр Усик приехал на бой Дюбуа и Джошуа с поясом WBC. Фьюри также в зале

Александр Усик приехал на «Уэмбли», где состоится бой Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа.

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик приехал на бой Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа, в котором на кону будет стоять титул IBF.

Фото: Gettyimages.ru/Richard Pelham

Усик появился в зрительном зале с поясом WBC, который он отобрал в мае у Тайсона Фьюри, победив его в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Экс-чемпион в тяжелом весе также находится в зале.

Конор Макгрегор приехал на «Уэмбли», где подерутся Дюбуа и Джошуа

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
тяжелый вес
logoАлександр Усик
logoТайсон Фьюри
logoЭнтони Джошуа
logoбокс
logoДаниэль Дюбуа
Джошуа - Дюбуа
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