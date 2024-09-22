Статистика боя Дюбуа − Джошуа: Даниэль нанес на 91 удар больше за пять неполных раундов

Даниэль Дюбуа статистически превзошел Энтони Джошуа.

Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа и сохранил пояс IBF в тяжелом весе. По итогам пяти неполных раундов Дюбуа выбросил 230 ударов (против 139 у Джошуа). Из них в цель попал 91 удар, тогда как Джошуа донес 60 ударов.

На счету Дюбуа 27 значимых попаданий, что на 11 больше, чем у Джошуа. При этом у Энтони чуть выше точность ударов: 48% против 46%.

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