Статистика боя Дюбуа − Джошуа: Даниэль нанес на 91 удар больше за пять неполных раундов
Даниэль Дюбуа статистически превзошел Энтони Джошуа.
Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа и сохранил пояс IBF в тяжелом весе. По итогам пяти неполных раундов Дюбуа выбросил 230 ударов (против 139 у Джошуа). Из них в цель попал 91 удар, тогда как Джошуа донес 60 ударов.
На счету Дюбуа 27 значимых попаданий, что на 11 больше, чем у Джошуа. При этом у Энтони чуть выше точность ударов: 48% против 46%.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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