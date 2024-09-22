Эдди Хирн: «Если Фьюри снова проиграет Усику, то Джошуа может подраться с ним, а не с Дюбуа»

Эдди Хирн не исключает, что Джошуа подерется в следующем бою с Фьюри.

«У нас есть еще один бой по контракту в сезоне Эр-Рияда. Дюбуа – часть этого плана, но также им может быть Фьюри или другой тяжеловес...

Мы мечтали о победе сегодня вечером и встрече с победителем боя Усик – Фьюри, теперь мы можем оказаться в ситуации, когда нам придется драться с проигравшим в этом бою – если это будет Фьюри».

Напомним, Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа в пятом раунде главного события вечера бокса в Лондоне.

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