Эдди Хирн: «Если Фьюри снова проиграет Усику, то Джошуа может подраться с ним, а не с Дюбуа»
Эдди Хирн не исключает, что Джошуа подерется в следующем бою с Фьюри.
«У нас есть еще один бой по контракту в сезоне Эр-Рияда. Дюбуа – часть этого плана, но также им может быть Фьюри или другой тяжеловес...
Мы мечтали о победе сегодня вечером и встрече с победителем боя Усик – Фьюри, теперь мы можем оказаться в ситуации, когда нам придется драться с проигравшим в этом бою – если это будет Фьюри».
Напомним, Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа в пятом раунде главного события вечера бокса в Лондоне.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Майкла Бенсона
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