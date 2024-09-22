Тренер Джошуа: «Меня похвалили за хороший бой Энтони, поэтому мне отвечать и за плохой»

Тренер Энтони Джошуа взял на себя ответственность за поражение Энтони Джошуа.

«Я и моя команда получили огромную похвалу за хороший бой Энтони. Поэтому важно, чтобы мы взяли на себя ответственность и за его плохое выступление», – заявил Бен Дэвисон.

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