  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
4

Тренер Джошуа: «Меня похвалили за хороший бой Энтони, поэтому мне отвечать и за плохой»

Тренер Энтони Джошуа взял на себя ответственность за поражение Энтони Джошуа.

«Я и моя команда получили огромную похвалу за хороший бой Энтони. Поэтому важно, чтобы мы взяли на себя ответственность и за его плохое выступление», – заявил Бен Дэвисон.

Скачущий Конор – главная эмоция от нокаута Джошуа

Боль дня: Джошуа три раза упал в нокдаун (или четыре?) и улетел в нокаут от Дюбуа

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Майкла Бенсона
logoЭнтони Джошуа
logoбокс
logoДаниэль Дюбуа
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Эдди Хирн: «Если Фьюри снова проиграет Усику, то Джошуа может подраться с ним, а не с Дюбуа»
157 минут назад
Статистика боя Дюбуа − Джошуа: Даниэль нанес на 91 удар больше за пять неполных раундов
2вчера, 23:41
Джошуа − о проигрыше Дюбуа: «Мы сделали ставку, но нам не повезло»
15вчера, 22:43
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Двалишвили совмещал работу и UFC до 2020-го: «Во втором бою я получил бонус и перестал работать, но после третьего поединка снова был разорен. Не хотел, чтобы это повторилось»
130 минут назад
Эдди Хирн: «Если Фьюри снова проиграет Усику, то Джошуа может подраться с ним, а не с Дюбуа»
157 минут назад
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2024
88сегодня, 06:30
Статистика боя Дюбуа − Джошуа: Даниэль нанес на 91 удар больше за пять неполных раундов
2вчера, 23:41
Усик − о реванше с Фьюри: «Не думаю об этом. Думаю только о подготовке»
2вчера, 23:30
Джошуа − о проигрыше Дюбуа: «Мы сделали ставку, но нам не повезло»
15вчера, 22:43
Хирн заявил, что у Джошуа есть право на реванш с Дюбуа: «Уверен, что Энтони воспользуется опцией»
11вчера, 22:29
Дюбуа − о победе над Джошуа: «Вам все еще скучно? Я гладиатор»
3вчера, 22:24
Дюбуа наглухо вырубил Джошуа встречным с правой
13вчера, 21:49Видео
Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде и остался с поясом IBF
56вчера, 21:27
Ко всем новостям
Последние новости
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
19 сентября, 17:07Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото
EA платит бойцам UFC за использование внешности в игре в зависимости от их популярности
11 мая, 20:22Игры