Евлоев – о снятии Стерлинга с боя: «Хотел бы остаться в карде UFC 307 и с кем-нибудь подраться»
Мовсар Евлоев прокомментировал снятие Алджамейна Стерлинга с боя на UFC 307.
«Вижу, что Алджамейн объявил, что снялся с боя. Я тренировался четыре месяца и хотел бы остаться в карде, подравшись с кем‑нибудь.
Не уверен, найдет ли UFC кого‑то, кто подерется со мной, но я действительно усердно работал ради этого боя», – написал в соцсетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев.
Бой между Мовсаром Евлоевым и Алджамейном Стерлингом планировался на UFC 307, который пройдет в ночь на 6 октября в Солт-Лейк-Сити. Стерлинг снялся с поединка из-за травмы на тренировке.
Стерлинг извинился перед Евлоевым: «Если ты все еще хочешь надрать мне зад, то предлагаю драться в декабре»
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Мовсара Евлоева
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