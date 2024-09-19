Евлоев – о снятии Стерлинга с боя: «Хотел бы остаться в карде UFC 307 и с кем-нибудь подраться»

Мовсар Евлоев прокомментировал снятие Алджамейна Стерлинга с боя на UFC 307.

«Вижу, что Алджамейн объявил, что снялся с боя. Я тренировался четыре месяца и хотел бы остаться в карде, подравшись с кем‑нибудь.

Не уверен, найдет ли UFC кого‑то, кто подерется со мной, но я действительно усердно работал ради этого боя», – написал в соцсетях полулегковес UFC Мовсар Евлоев.

Бой между Мовсаром Евлоевым и Алджамейном Стерлингом планировался на UFC 307, который пройдет в ночь на 6 октября в Солт-Лейк-Сити. Стерлинг снялся с поединка из-за травмы на тренировке.

Стерлинг извинился перед Евлоевым: «Если ты все еще хочешь надрать мне зад, то предлагаю драться в декабре»