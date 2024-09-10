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Мовсар Евлоев: «Я прикончу Стерлинга в первом раунде. Запомните мои слова»

Мовсар Евлоев пообещал досрочную победу над Алджамейном Стерлингом

«UFC нужны нокауты. Я прикончу Стерлинга в первом раунде... Запомните мои слова»,- заявил боец UFC Мовсар Евлоев.

Напомним, Евлоев и Стерлинг подерутся 5 октября на UFC 307.

Евлоев – об обвинениях Стерлинга в употреблении допинга: «Я чист на 100%. Не могу дождаться, чтобы надрать ему задницу»

Стерлинг – Евлоеву: «Я получил титул притворством? Ага. Нелегальный удар коленом в висок, который я не видел, делает меня актером. Смешно»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Fighting
logoUFC
logoMMA
logoМовсар Евлоев
logoАлджамейн Стерлинг
logoЕвлоев - Стерлинг
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