Стерлинг – Евлоеву: «Я получил титул притворством? Ага. Нелегальный удар коленом в висок, который я не видел, делает меня актером. Смешно»

Стерлинг ответил на обвинения Евлоева в притворстве в бою с Яном

«Ага, нелегальный удар коленом в висок, который я не видел. И это сделало меня актером. Отличная шутка.

У меня все еще больше ремней, чем у тебя, братан», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг .

Евлоев – о словах Стерлинга про Яна: «Ты украл его титул притворствами»

Стерлинг – о язвительных комментариях про Яна: «Я угораю. Петр точно нравится мне больше, чем Евлоев»