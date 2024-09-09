Стерлинг – Евлоеву: «Я получил титул притворством? Ага. Нелегальный удар коленом в висок, который я не видел, делает меня актером. Смешно»
Стерлинг ответил на обвинения Евлоева в притворстве в бою с Яном
«Ага, нелегальный удар коленом в висок, который я не видел. И это сделало меня актером. Отличная шутка.
У меня все еще больше ремней, чем у тебя, братан», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.
Евлоев – о словах Стерлинга про Яна: «Ты украл его титул притворствами»
Стерлинг – о язвительных комментариях про Яна: «Я угораю. Петр точно нравится мне больше, чем Евлоев»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Алджамейна Стерлинга
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