Евлоев – об обвинениях Стерлинга в употреблении допинга: «Я чист на 100%. Не могу дождаться, чтобы надрать ему задницу»

Мовсар Евлоев ответил на претензии Алджамейна Стерлинга в употреблении допинга

«Не могу дождаться, чтобы надрать ему задницу... Я чист на 100%», – заявил боец UFC Мовсар Евлоев .

Напомним, Евлоев подерется с Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 307, который пройдет в ночь на 6 октября в Солт-Лейк-Сити.

Стерлинг – Евлоеву: «Я получил титул притворством? Ага. Нелегальный удар коленом в висок, который я не видел, делает меня актером. Смешно»

Евлоев – о словах Стерлинга про Яна: «Ты украл его титул притворствами»