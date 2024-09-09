Евлоев – об обвинениях Стерлинга в употреблении допинга: «Я чист на 100%. Не могу дождаться, чтобы надрать ему задницу»
Мовсар Евлоев ответил на претензии Алджамейна Стерлинга в употреблении допинга
«Не могу дождаться, чтобы надрать ему задницу... Я чист на 100%», – заявил боец UFC Мовсар Евлоев.
Напомним, Евлоев подерется с Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 307, который пройдет в ночь на 6 октября в Солт-Лейк-Сити.
Стерлинг – Евлоеву: «Я получил титул притворством? Ага. Нелегальный удар коленом в висок, который я не видел, делает меня актером. Смешно»
Евлоев – о словах Стерлинга про Яна: «Ты украл его титул притворствами»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Fighting
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