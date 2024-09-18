Стерлинг выбыл из боя с Мовсаром Евлоевым из-за травмы: «Медики UFC посоветовали мне сняться»

Бой Алджамейна Стерлинга и Мовсара Евлоева не состоится на UFC 307.

«К сожалению, вынужден сообщить неприятные новости. Я не буду участвовать в турнире в Солт-лейк-Сити на UFC 307.

Во время спарринга я получил травму. Она не требует операции, но медики UFC посоветовали мне сняться с боя и не драться в ближайшее время.

Я сделал пересадку стволовых клеток, взял время на отдых и восстановление, но ничего не могу поделать с этим», − сказал полулегковес UFC Алджамейн Стерлинг .

Стерлинг – Евлоеву: «Я получил титул притворством? Ага. Нелегальный удар коленом в висок, который я не видел, делает меня актером. Смешно»

Евлоев – об обвинениях Стерлинга в употреблении допинга: «Я чист на 100%. Не могу дождаться, чтобы надрать ему задницу»