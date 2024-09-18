Стерлинг извинился перед Евлоевым: «Если ты все еще хочешь надрать мне зад, то предлагаю драться в декабре»
Алджамейн Стерлинг предложил Мовсару Евлоеву новую дату боя.
«Приношу извинения у Мовсара и его команды. Мы оба много говорили, а я с нетерпением ждал возможности надрать ему зад.
Так что, Мовсар, если и ты все еще этого хочешь, то предлагаю тебе перенести бой на декабрь. Знаю, приятель, что ты очень хотел подраться со мной, но ничего не могу сейчас сделать», − сказал полулегковес UFC Алджамейн Стерлинг, который в ночь на 6 октября должен был подраться с Мовсаром Евлоевым.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Алджамейна Стерлинга
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