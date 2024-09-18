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Стерлинг извинился перед Евлоевым: «Если ты все еще хочешь надрать мне зад, то предлагаю драться в декабре»

Алджамейн Стерлинг предложил Мовсару Евлоеву новую дату боя.

«Приношу извинения у Мовсара и его команды. Мы оба много говорили, а я с нетерпением ждал возможности надрать ему зад.

Так что, Мовсар, если и ты все еще этого хочешь, то предлагаю тебе перенести бой на декабрь. Знаю, приятель, что ты очень хотел подраться со мной, но ничего не могу сейчас сделать», − сказал полулегковес UFC Алджамейн Стерлинг, который в ночь на 6 октября должен был подраться с Мовсаром Евлоевым.

Стерлинг выбыл из боя с Мовсаром Евлоевым из-за травмы: «Медики UFC посоветовали мне сняться»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Алджамейна Стерлинга
полулегкий вес
logoUFC
logoMMA
logoМовсар Евлоев
logoАлджамейн Стерлинг
logoUFC 307
logoЕвлоев - Стерлинг
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