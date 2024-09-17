Жена Усика – о задержании мужа в аэропорту Кракова: «Все хорошо! Ничего криминального»
Жена Усика прокомментировала задержание мужа в аэропорту Кракова.
«Все нормально! Все хорошо! Позже Александр все объяснит! Ничего криминального... Всем спокойной ночи!» – написала в соцсетях Екатерина Усик.
Ранее о задержании Александра Усика рассказал борец и депутат Верховной Рады Жан Беленюк. Подробности не сообщаются.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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