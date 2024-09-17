Жена Усика – о задержании мужа в аэропорту Кракова: «Все хорошо! Ничего криминального»

Жена Усика прокомментировала задержание мужа в аэропорту Кракова.

«Все нормально! Все хорошо! Позже Александр все объяснит! Ничего криминального... Всем спокойной ночи!» – написала в соцсетях Екатерина Усик.

Ранее о задержании Александра Усика рассказал борец и депутат Верховной Рады Жан Беленюк. Подробности не сообщаются .

Усика задержали в аэропорту Кракова. Что происходит?