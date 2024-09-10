Александр Усик: «Фьюри, ты готов к 23 декабря? Я готов»
Александр Усик напомнил Тайсону Фьюри о поединке.
«Мой друг, Тайсон Фьюри. Я готов. 23 декабря. А ты готов?» – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик.
Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря.
Первая встреча между боксерами прошла в ночь на 19 мая. Бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе продлился 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей.
Что нужно знать о реванше Усика и Фьюри?
Фьюри призвал Усика вернуться в зал: «Готовься к нокауту, брат»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Boxing Social
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