Александр Усик: «Фьюри, ты готов к 23 декабря? Я готов»

Александр Усик напомнил Тайсону Фьюри о поединке.

«Мой друг, Тайсон Фьюри . Я готов. 23 декабря. А ты готов?» – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик .

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря.

Первая встреча между боксерами прошла в ночь на 19 мая. Бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе продлился 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей.

Что нужно знать о реванше Усика и Фьюри?

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