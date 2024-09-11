Усик − о первом бое с Фьюри: «Я многое узнал о Тайсоне, чего не было видно по телевизору»

Александр Усик поделился мыслями о бое с Тайсоном Фьюри.

«Из боя с Фьюри я многое узнал о нем. Многие вещи, которые я увидел в бою, но не видел их по телевизору», − сказал чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик , победивший Тайсона Фьюри раздельным решением судей.

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