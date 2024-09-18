Усика задержали в аэропорту Кракова. Что случилось?

Разбор инцидента.

Александра Усика задержали в аэропорту Кракова – на инцидент уже отреагировали в руководстве Украины.

Что происходит?

Украинские медиа сообщили, что Усика задержали за превышение скорости. После вмешательства Зеленского его отпустили

18 сентября борец и депутат Верховной Рады Жан Беленюк сообщил, что бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика задержали в аэропорту Кракова. Он показал кадры, на которых Усика уводят в наручниках, но не рассказал о деталях произошедшего.

Позже на инцидент отреагировала жена Усика Екатерина: «Все нормально! Все хорошо! Позже Александр все объяснит! Ничего криминального... Всем спокойной ночи!» По информации Baza со ссылкой на украинские медиа, накануне задержания Усик «летел на люксовой машине, существенно превышая разрешенную скорость».

После задержания по ситуации высказался пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий: «По поручению министра [иностранных дел] Андрея Сибиги, генконсул Украины в Кракове уже срочно выехал в аэропорт. Министр поручил генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением [к спортсмену]».

Почти сразу после появления новостей о задержании президент Украины Владимир Зеленский созвонился с Усиком и сообщил о его освобождении. «Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону», – написал в телеграм-канале Зеленский. По его словам, глава МИД Украины Андрею Сибига и руководитель МВД Игорь Клименко получили поручение разобраться в ситуации.

«Произошло недопонимание. Его быстро уладили. Спасибо украинским дипломатам за эффективную поддержку. И уважение польской полиции за выполнение обязанностей без оглядки на рост, вес, рич и регалии. Спасибо Богу за все», – прокомментировал задержание Усик.

Накануне задержания Усик начал подготовку к реваншу с Фьюри и рассказал, что ищет спарринг-партнеров для лагеря в Валенсии

21 декабря Усик проведет реванш против Тайсона Фьюри – в первом бою он победил раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Ранее Усик выкладывал кадры подготовки ко второму бою, а накануне задержания сообщил, что ищет спарринг-партнеров для лагеря, который пройдет в Валенсии.

Еще раньше Усик выложил кадры из раздевалки футбольного клуба «Полесье», с которым подписал контракт в 2023 году. 21 сентября боксер планировал посетить бой между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа – поединок за пояс IBF в тяжелом весе пройдет в Лондоне.

В 2023 году Усик заявлял, что планирует баллотироваться на пост президента Украины, но позже отказался от этой идеи, заявив, что его не интересует политическая карьера. При этом заявил, что хочет стать министром спорта Украины:

«Я хочу обучить ребят, детей некоторым вещам, которые могу, не только спорту, но и психологии, здоровому образу жизни. Я бы с удовольствием стал министром спорта. И я им стану».

Что нужно знать о реванше Усика и Фьюри?

Фото: East News /Daniel LEAL / AFP