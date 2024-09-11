Усик − о реванше с Фьюри: «Готовим для нашего друга конфеты, будем угощать его вкусными тортиками»
Александр Усик объявил о начале подготовки к реваншу с Тайсоном Фьюри.
«Мы отправляемся в тренировочный кэмп. Мы сделаем все, чтобы увидеть лучшую версию Александра Усика.
Что-то неожиданное для Фьюри? Готовим для нашего друга конфеты, торты, все-все. Мы будем угощать его вкусными тортиками и объятиями», − сказал чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик в интервью Ready to Fight.
Напомним, что второй бой Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 21 декабря. В мае-2024 Усик победил раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.
Александр Усик: «Фьюри, ты готов к 23 декабря? Я готов»
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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