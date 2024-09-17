Хамзат Чимаев: «Хотел бы перенять правую руку Емельяненко. Оверхенд, которым он вырубает всех»
Хамзат Чимаев признался, что хотел бы обладать оверхендом Емельяненко.
«Что бы хотел перенять у Федора Емельяненко? Правую руку. Оверхенд, которым он вырубает всех.
У всех самбистов хорошая борьба. Чуть у Федора, у Хабиба Нурмагомедова, у Ислама Махачева.
У нас в России немало ребят, легендарных личностей, с которыми хотелось бы потренироваться», – заявил боец UFC Хамзат Чимаев.
Хамзат Чимаев: «Дрикус – плохая версия меня. Сейчас вернусь – сниму его»
Дю Плесси ответил Чимаеву: «Сосредоточься на том, чтобы добраться до боя. Любого боя!»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал adam zubayraev
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