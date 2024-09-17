  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Хамзат Чимаев: «Хотел бы перенять правую руку Емельяненко. Оверхенд, которым он вырубает всех»
2

Хамзат Чимаев: «Хотел бы перенять правую руку Емельяненко. Оверхенд, которым он вырубает всех»

Хамзат Чимаев признался, что хотел бы обладать оверхендом Емельяненко.

«Что бы хотел перенять у Федора Емельяненко? Правую руку. Оверхенд, которым он вырубает всех.

У всех самбистов хорошая борьба. Чуть у Федора, у Хабиба Нурмагомедова, у Ислама Махачева.

У нас в России немало ребят, легендарных личностей, с которыми хотелось бы потренироваться», – заявил боец UFC Хамзат Чимаев.

Хамзат Чимаев: «Дрикус – плохая версия меня. Сейчас вернусь – сниму его»

Дю Плесси ответил Чимаеву: «Сосредоточься на том, чтобы добраться до боя. Любого боя!»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал adam zubayraev
logoUFC
logoMMA
logoФедор Емельяненко
logoХабиб Нурмагомедов
logoИслам Махачев
logoХамзат Чимаев
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Ислам Махачев: «Я на 100% играю в футбол лучше, чем Хабиб»
2вчера, 10:04
Чимаев – Тиллу: «Если бы ты не ел так много шоколада, то превзошел бы дю Плесси. Snickers дали бы тебе процент, если б знали, как ты любишь их»
79 сентября, 13:58
Уиттакер – о Чимаеве: «Возможно, самый опасный борец в моей карьере. Но я готов»
29 сентября, 12:41
Хамзат Чимаев: «Мы должны забрать титул у гея и вернуть его нормальному человеку»
299 сентября, 11:35
Тренер Махачева − о поединке с Конором: «Для Макгрегора это самый большой бой, мы это приветствуем с распростертыми объятиями»
117 сентября, 16:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Шон О’Мэлли: «Вероятно, не буду драться 9-10 месяцев. Может быть, даже год»
8сегодня, 11:13
Майк Тайсон: «Сейчас мне трудно ходить, но через два месяца я буду в идеальной форме»
сегодня, 11:07
Хамзат Чимаев: «Дрикус – плохая версия меня. Сейчас вернусь – сниму его»
2сегодня, 10:44
Шон О’Мэлли: «Урон в бою с Мерабом? Я больше пострадал, избивая задницу Веры»
2сегодня, 10:16
Кроуфорд не верит, что режиссеры трансляции UFC 306 перепутали его с Кендриком Ламаром: «Как можно нас перепутать? Думаю, что это сделали ради смеха»
1сегодня, 10:04Фото
Ортега показал глаз после удара Лопеса: «Я сразу ослеп»
2сегодня, 09:40Фото
Обновление рейтингов UFC: Двалишвили дебютировал в P4P, О’Мэлли потерял семь позиций, Шевченко стала лучшей среди женщин
4сегодня, 08:35Фото
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2024
87вчера, 08:35
Немков – о шансах на попадание в UFC: «Я не проигрывал после 2016 года, у меня 12 побед подряд. Но могут что-то предложить еще PFL и Bellator»
9сегодня, 07:58
Джошуа и Дюбуа провели стердаун в Лондоне
3сегодня, 07:49Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото
EA платит бойцам UFC за использование внешности в игре в зависимости от их популярности
11 мая, 20:22Игры
Стример IShowSpeed ударил по камере после RKO от Рэнди Ортона в WWE 2K24: «Опять это дерьмо!»
14 апреля, 07:55Видео