Хамзат Чимаев: «Хотел бы перенять правую руку Емельяненко. Оверхенд, которым он вырубает всех»

Хамзат Чимаев признался, что хотел бы обладать оверхендом Емельяненко.

«Что бы хотел перенять у Федора Емельяненко ? Правую руку. Оверхенд, которым он вырубает всех.

У всех самбистов хорошая борьба. Чуть у Федора, у Хабиба Нурмагомедова , у Ислама Махачева .

У нас в России немало ребят, легендарных личностей, с которыми хотелось бы потренироваться», – заявил боец UFC Хамзат Чимаев .

Хамзат Чимаев: «Дрикус – плохая версия меня. Сейчас вернусь – сниму его»

Дю Плесси ответил Чимаеву: «Сосредоточься на том, чтобы добраться до боя. Любого боя!»