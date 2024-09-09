Уиттакер – о Чимаеве: «Возможно, самый опасный борец в моей карьере. Но я готов»
Роберт Уиттакер считает Чимаева одним из самых опасных соперником в карьере
«Чимаев, возможно, самый опасный борец в моей карьере.
Очевидно, что он хорош. Хамзат легко повалил Камару Усмана и контролировал его на земле. Но, как я уже говорил, у меня были лучшие соперники из возможных, поэтому я готов», – заявил боец UFC Роберт Уиттакер.
Напомним, Уиттакер и Гимаев подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби.
Роберт Уиттакер: «Я одолею Чимаева и получу титульный бой. Без сомнений»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Submission Radio
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