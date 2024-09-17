Хамзат Чимаев: «Дрикус – плохая версия меня. Сейчас вернусь – сниму его»
Хамзат Чимаев признался, что не смотрел бой дю Плесси – Адесанья.
«Бой Дрикуса с Исраэлем Адесаньей не смотрел. Мне спать надо было. Дю Плесси сейчас на пике – идет, берет. Можно сказать, что Дрикус – плохая версия меня. Сейчас вернусь – сниму его.
Для меня он намного удобнее, чем другие бойцы. Шон Стрикленд хорошо встает, а этот... сам вроде борец, но больше по физике. У нас техника, борьба, контрборьба. Он сам знает это, поэтому про меня молчит.
Будет ли бой с Робертом Уиттакером претендентским? Не знаю, посмотрим», – заявил боец UFC Хамзат Чимаев.
Хамзат Чимаев: «Мы должны забрать титул у гея и вернуть его нормальному человеку»
Дю Плесси ответил Чимаеву: «Сосредоточься на том, чтобы добраться до боя. Любого боя!»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал adam zubayraev
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