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Дю Плесси ответил Чимаеву: «Сосредоточься на том, чтобы добраться до боя. Любого боя!»

Дрикус дю Плесси отреагировал на оскорбление Хамзата Чимаева.

«Просто сосредоточься на том, чтобы добраться до боя. Любого боя!» – прокомментировал чемпион UFC Дрикус дю Плесси оскорбление от Хамзата Чимаева.

Уиттакер – о Чимаеве: «Возможно, самый опасный борец в моей карьере. Но я готов»

Роберт Уиттакер: «Победа над Чимаевым докажет, что я лучший средневес мира»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
logoUFC
logoMMA
logoХамзат Чимаев
logoДрикус дю Плесси
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