Дю Плесси ответил Чимаеву: «Сосредоточься на том, чтобы добраться до боя. Любого боя!»

Дрикус дю Плесси отреагировал на оскорбление Хамзата Чимаева.

«Просто сосредоточься на том, чтобы добраться до боя. Любого боя!» – прокомментировал чемпион UFC Дрикус дю Плесси оскорбление от Хамзата Чимаева .

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