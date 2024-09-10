Дю Плесси ответил Чимаеву: «Сосредоточься на том, чтобы добраться до боя. Любого боя!»
Дрикус дю Плесси отреагировал на оскорбление Хамзата Чимаева.
«Просто сосредоточься на том, чтобы добраться до боя. Любого боя!» – прокомментировал чемпион UFC Дрикус дю Плесси оскорбление от Хамзата Чимаева.
Уиттакер – о Чимаеве: «Возможно, самый опасный борец в моей карьере. Но я готов»
Роберт Уиттакер: «Победа над Чимаевым докажет, что я лучший средневес мира»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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