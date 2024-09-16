Ислам Махачев: «Я на 100% играю в футбол лучше, чем Хабиб»
Ислам Махачев уверен, что играет в футбол лучше Хабиба Нурмагомедова.
«Кто круче в футболе: я или Хабиб? Если говорить про историю, то Хабиб намного лучше ее знает, но играю на 100% сильнее я!» – заявил чемпион UFC Ислам Махачев.
Вчера Махачев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Динамо» Махачкала – «Спартак».
Тренер Махачева − о поединке с Конором: «Для Макгрегора это самый большой бой, мы это приветствуем с распростертыми объятиями»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спорт-Экспресс
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