Ислам Махачев: «Я на 100% играю в футбол лучше, чем Хабиб»

Ислам Махачев уверен, что играет в футбол лучше Хабиба Нурмагомедова.

«Кто круче в футболе: я или Хабиб ? Если говорить про историю, то Хабиб намного лучше ее знает, но играю на 100% сильнее я!» – заявил чемпион UFC Ислам Махачев .

Вчера Махачев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Динамо» Махачкала – «Спартак».

Тренер Махачева − о поединке с Конором: «Для Макгрегора это самый большой бой, мы это приветствуем с распростертыми объятиями»

Наследники Хабиба умеют только бороться – это миф