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  • Тренер Махачева − о поединке с Конором: «Для Макгрегора это самый большой бой, мы это приветствуем с распростертыми объятиями»
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Тренер Махачева − о поединке с Конором: «Для Макгрегора это самый большой бой, мы это приветствуем с распростертыми объятиями»

Хавьер Мендес назвал возможным бой Ислама Махачева и Конора Макгрегора

«Не знаю, зачем UFC выложили это видео с Хабибом и Конором. Они − маркетинговая машина, так что они исходили из того, как максимально привлечь к себе внимание.

Они не просто так лучшие в мире, знают, как продвигать бойцов и себя в целом. UFC − бренд №1 в мире.

И дело не в том, что они пытались продвинуть бой Хабиба и Конора, все дело в брендинге. Продвигал ли UFC так бой Ислама и Конора? Это возможно.

Хабиб уже никогда не вернется, а бой с Исламом − самый большой из всех возможных. Так что да, мы это приветствуем с распростертыми объятиями», − сказал тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес.

В последний раз Макгрегор дрался летом-2021, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье. Махачев в июне-2024 задушил Порье в пятом раунде и в третий раз защитил титул UFC в легком весе.

Тренер Махачева − о бое с Царукяном: «Рука Ислама еще не восстановилась. Не вижу, что они подерутся в декабре»

Хавьер Мендес: «Махачев не выбирает соперников. Он чемпион и никому не скажет «нет»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Ушатайка»
logoUFC
logoMMA
logoХабиб Нурмагомедов
logoКонор Макгрегор
logoХавьер Мендес
logoИслам Махачев
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