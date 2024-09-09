Чимаев – Тиллу: «Если бы ты не ел так много шоколада, то превзошел бы дю Плесси. Snickers дали бы тебе процент, если б знали, как ты любишь их»

Хамзат Чимаев пошутил над Дарреном Тиллом из-за его любви к шоколаду

«Если бы ты не ел так много шоколада, то превзошел бы Дрикуса дю Плесси . Чувак... скажем, если бы производитель Snickers знал, как сильно ты любишь их шоколадки, то они бы дали тебе процент», – сказал боец UFC Хамзат Чимаев .

Напомним, Даррен Тилл провел последний поединок в UFC в декабре 2022-го, проиграв дю Плесси удушающим приемом в третьем раунде.

Хамзат Чимаев: «Мы должны забрать титул у гея и вернуть его нормальному человеку»

Даррен Тилл: «Могу вернуться в UFC, чтобы победить Дрикуса дю Плесси. А потом снова уйти»