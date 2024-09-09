Чимаев – Тиллу: «Если бы ты не ел так много шоколада, то превзошел бы дю Плесси. Snickers дали бы тебе процент, если б знали, как ты любишь их»
Хамзат Чимаев пошутил над Дарреном Тиллом из-за его любви к шоколаду
«Если бы ты не ел так много шоколада, то превзошел бы Дрикуса дю Плесси. Чувак... скажем, если бы производитель Snickers знал, как сильно ты любишь их шоколадки, то они бы дали тебе процент», – сказал боец UFC Хамзат Чимаев.
Напомним, Даррен Тилл провел последний поединок в UFC в декабре 2022-го, проиграв дю Плесси удушающим приемом в третьем раунде.
Хамзат Чимаев: «Мы должны забрать титул у гея и вернуть его нормальному человеку»
Даррен Тилл: «Могу вернуться в UFC, чтобы победить Дрикуса дю Плесси. А потом снова уйти»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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