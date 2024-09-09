Хамзат Чимаев: «Мы должны забрать титул у гея и вернуть его нормальному человеку»

Хамзат Чимаев намекнул на нетрадиционную сексуальную ориентацию дю Плесси

«Мы должны забрать титул у гея и вернуть его нормальному человеку», – сказал боец UFC Хамзат Чимаев .

Напомним, поясом UFC в среднем весе владеет Дрикус дю Плесси .

Роберт Уиттакер: «Я одолею Чимаева и получу титульный бой. Без сомнений»

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