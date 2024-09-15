Майкл Чендлер: «Клянусь, что подерусь с Конором в 2025-м. Он еще не сорвался с крючка»
Майкл Чендлер пообещал, что подерется с Конором Макгрегором в следующем году.
«Конор Макгрегор еще не сорвался с крючка. Я не могу объяснить, почему он не будет моим следующим соперником. Но клянусь, что подерусь с ним в 2025 году», – заявил боец UFC Майкл Чендлер.
Напомним, Майкл Чендлер подерется с Чарльзом Оливейрой на UFC 309.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMA Junkie
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