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Чендлер ответил Конору: «Ты самое ненадежное существо в истории ММА»

Майкл Чендлер объяснил Конору Макгрегору, почему будет драться с Чарльзом Оливейрой.

«Даже не собираюсь отвечать на этот глупый твит Конора, в котором он говорит, что я слился.

Простой факт: ты самое ненадежное существо в истории смешанных единоборств.

Так что я подерусь с Чарльзом Оливейрой, который украл мою мечту стать чемпионом UFC. Да, это был честный бой, но он разрушил мою мечту», − сказал легковес UFC Майкл Чендлер.

Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра подерутся на UFC 309

Конор − об анонсе боя Оливейры и Чендлера: «Майкл − маленькое толстое ссыкло»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Майкла Чендлера
logoUFC
logoMMA
легкий вес (MMA)
logoМайкл Чендлер
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logoЧарльз Оливейра
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