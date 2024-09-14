  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

Оливейра − об анонсе боя с Чендлером: «Чарльз Ду Бронкс будет готов сделать шоу»

Чарльз Оливейра отреагировал на анонс боя с Майклом Чендлером.

«Друзья, долгожданный момент настанет 17 ноября. Вы можете быть уверены, что Чарльз Ду Бронкс, лев из легкого дивизиона, будет готов как никогда, чтобы сделать шоу для всех вас Слава Богу, давайте устроим битву!», − написал в соцсетях легковес UFC Чарльз Оливейра.

Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра подерутся на UFC 309

Чендлер объяснил, зачем принял бой с Оливейрой: «Думаю, за последний год вы забыли, как я выгляжу»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Чарльза Оливейры
logoUFC
logoMMA
легкий вес (MMA)
logoМайкл Чендлер
logoЧарльз Оливейра
Чендлер - Оливейра
logoUFC 309
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Чендлер ответил Конору: «Ты самое ненадежное существо в истории ММА»
4сегодня, 10:40
Волкановски хочет бой в легком весе: «Если мне не дадут титульник в 66 кг, то, может, бой с Оливейрой?»
35 июля, 10:51
Махачев пошутил над Чендлером, ставившим на проигрыши Ислама в боях с Оливейрой и Волкановски: «Привет моим хейтерам!»
123 августа 2023, 17:12
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Двалишвили подерется с О’Мэлли за титул UFC, а новые клиенты претендуют на бонус 100 000 рублей от БЕТСИТИ
1сегодня, 15:00Реклама
Уайт включил Махачева в тройку лучших бойцов UFC: «Джонс лучший, а Перейра на втором месте»
6сегодня, 14:34
Конор попросил UFC освободить его от эксклюзивного контракта: «Мне нужно быть активным»
9сегодня, 13:30
Уайт назвал дату возвращения Макгрегора: «Конор вернется в начале 2025 года»
4сегодня, 12:32
Григория Дрозда отстранили, заподозрив в нарушени антидопинговых правил. Боксер в последний раз дрался в 2015 году
3сегодня, 11:23
Чендлер ответил Конору: «Ты самое ненадежное существо в истории ММА»
4сегодня, 10:40
О’Мэлли и Мераб устроили последний стердаун перед титульником на UFC 306
2сегодня, 10:35Видео
Грассо и Шевченко провели финальную битву взглядов перед боем на UFC 306
сегодня, 10:30Видео
Вечер бокса в Лас-Вегасе: Альварес − Берланга, Лара − Гарсия и другие бои
сегодня, 09:35
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2024
87сегодня, 09:05
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото
EA платит бойцам UFC за использование внешности в игре в зависимости от их популярности
11 мая, 20:22Игры
Стример IShowSpeed ударил по камере после RKO от Рэнди Ортона в WWE 2K24: «Опять это дерьмо!»
14 апреля, 07:55Видео