Оливейра − об анонсе боя с Чендлером: «Чарльз Ду Бронкс будет готов сделать шоу»
Чарльз Оливейра отреагировал на анонс боя с Майклом Чендлером.
«Друзья, долгожданный момент настанет 17 ноября. Вы можете быть уверены, что Чарльз Ду Бронкс, лев из легкого дивизиона, будет готов как никогда, чтобы сделать шоу для всех вас Слава Богу, давайте устроим битву!», − написал в соцсетях легковес UFC Чарльз Оливейра.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Чарльза Оливейры
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