Чендлер назвал план на 2025 год: «Ислам Махачев, ты − следующий»

Майкл Чендлер хочет драться с Исламом Махачевым.

«Если Конор не будет готов, Ислам Махачев , ты будешь следующим соперником в 2025 году. А к концу года я стану чемпионом», − сказал легковес UFC Майкл Чендлер .

Чендлер объяснил, зачем принял бой с Оливейрой: «Думаю, за последний год вы забыли, как я выгляжу»

Чендлер заявил, что не отказывается от боя с Конором: «Может, если он наконец проведет пару трезвых дней в зале, то могу с ним подраться»