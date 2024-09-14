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Чендлер назвал план на 2025 год: «Ислам Махачев, ты − следующий»

Майкл Чендлер хочет драться с Исламом Махачевым.

«Если Конор не будет готов, Ислам Махачев, ты будешь следующим соперником в 2025 году. А к концу года я стану чемпионом», − сказал легковес UFC Майкл Чендлер.

Чендлер объяснил, зачем принял бой с Оливейрой: «Думаю, за последний год вы забыли, как я выгляжу»

Чендлер заявил, что не отказывается от боя с Конором: «Может, если он наконец проведет пару трезвых дней в зале, то могу с ним подраться»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Майкла Чендлера
logoUFC
logoMMA
легкий вес (MMA)
logoМайкл Чендлер
logoИслам Махачев
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