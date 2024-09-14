Чендлер объяснил, зачем принял бой с Оливейрой: «Думаю, за последний год вы забыли, как я выгляжу»
«Думаю, за последний год вы забыли, кто такой Майкл Чендлер. С октября 2020 года по ноябрь 2022 года я провел шесть тренировочных лагерей и один титульный бой. Пять боев за 25 месяцев.
Четыре бонуса за «Бой вечера» или «Перформанс вечера», два претендента на звание «Бой года», один «Бой года», один «Нокаут года» и один «Дебют года».
Вот почему я принял бой с Чарльзом Оливейрой. Решил немного отвлечься, чтобы использовать возможность.
За последние полтора года благодаря The Ultimate Fighter я получил раскрутку и фанатом, но теперь у меня есть шанс на титульный забег», − сказал легковес UFC Майкл Чендлер.
В последний раз Чендлер дрался в ноябре-2022, когда проиграл удушающим приемом Дастину Порье.
Чендлер заявил, что не отказывается от боя с Конором: «Может, если он наконец проведет пару трезвых дней в зале, то могу с ним подраться»
Конор − об анонсе боя Оливейры и Чендлера: «Майкл − маленькое толстое ссыкло»
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