Чендлер объяснил, зачем принял бой с Оливейрой: «Думаю, за последний год вы забыли, как я выгляжу»

Майкл Чендлер объяснил долгим простоем решение подраться с Чарльзом Оливейрой.

«Думаю, за последний год вы забыли, кто такой Майкл Чендлер. С октября 2020 года по ноябрь 2022 года я провел шесть тренировочных лагерей и один титульный бой. Пять боев за 25 месяцев.

Четыре бонуса за «Бой вечера» или «Перформанс вечера», два претендента на звание «Бой года», один «Бой года», один «Нокаут года» и один «Дебют года».

Вот почему я принял бой с Чарльзом Оливейрой . Решил немного отвлечься, чтобы использовать возможность.

За последние полтора года благодаря The Ultimate Fighter я получил раскрутку и фанатом, но теперь у меня есть шанс на титульный забег», − сказал легковес UFC Майкл Чендлер .

В последний раз Чендлер дрался в ноябре-2022, когда проиграл удушающим приемом Дастину Порье.

Чендлер заявил, что не отказывается от боя с Конором: «Может, если он наконец проведет пару трезвых дней в зале, то могу с ним подраться»

Конор − об анонсе боя Оливейры и Чендлера: «Майкл − маленькое толстое ссыкло»