Конор − об анонсе боя Оливейры и Чендлера: «Майкл − маленькое толстое ссыкло»
Конор Макгрегор оскорбил Майкла Чендлера после анонса его боя с Чарльзом Оливейрой.
«Чендлер понял, что его тейкдаун провалится, после чего растерзают. Вот он и слился. Маленькое толстое ссыкло. Сегодня я прошел тестирование на допинг, дайте мне гребанную дату», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
Бой между Майклом Чендлером и Макгрегором должен был состояться в июне-2024, но Конор получил травму за несколько недель до поединка. Последний раз Макгрегор дрался летом-2021, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье.
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Конора Макгрегора
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