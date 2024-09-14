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  • Чендлер заявил, что не отказывается от боя с Конором: «Может, если он наконец проведет пару трезвых дней в зале, то могу с ним подраться»
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Чендлер заявил, что не отказывается от боя с Конором: «Может, если он наконец проведет пару трезвых дней в зале, то могу с ним подраться»

Майкл Чендлер заявил, что открыт к бою с Конором Макгрегором.

«Теперь у меня есть возможность подраться с Чарльзом Оливейрой, чтобы стать претендентом №1, а затем будут новые варианты.

Если Конор наконец-то приведет себя в порядок и проведет пару трезвых дней, когда он действительно тренируется, то я подерусь с ним после того, как разделаюсь с Чарльзом.

Может, Конор наконец выполнит обещание устроить величайший камбэк в истории спорта и выложится по-полной», − сказал легковес UFC Майкл Чендлер.

Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра подерутся на UFC 309

Конор − об анонсе боя Оливейры и Чендлера: «Майкл − маленькое толстое ссыкло»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Майкла Чендлера
logoUFC
logoMMA
logoМайкл Чендлер
logoКонор Макгрегор
logoЧарльз Оливейра
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