Чендлер заявил, что не отказывается от боя с Конором: «Может, если он наконец проведет пару трезвых дней в зале, то могу с ним подраться»

Майкл Чендлер заявил, что открыт к бою с Конором Макгрегором.

«Теперь у меня есть возможность подраться с Чарльзом Оливейрой , чтобы стать претендентом №1, а затем будут новые варианты.

Если Конор наконец-то приведет себя в порядок и проведет пару трезвых дней, когда он действительно тренируется, то я подерусь с ним после того, как разделаюсь с Чарльзом.

Может, Конор наконец выполнит обещание устроить величайший камбэк в истории спорта и выложится по-полной», − сказал легковес UFC Майкл Чендлер .

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