Мераб − о бое с О’Мэлли: «Я способен нокаутировать его, а он может попробовать проход в две ноги»

Мераб Двалишвили считает, что может нокаутировать Шона О’Мэлли.

«Все знают меня как грэпплера, но я умею бить. Так что не удивляйтесь, если я нокаутирую Шона, потому что это смешанные единоборства.

Я не удивлюсь, если Шон попытается пройти мне в две ноги. Он это умеет, может срезать угол. Против некоторых он иногда это делал», − сказал боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили, который в ночь на 15 сентября подерется с Шоном О’Мэлли за титул.

Мераб − о критике его стиля: «Многие фанаты ММА − казуалы. Я не смог повалить Альдо, но победил его»

О’Мэлли − о конкуренции UFC 306 с боем Канело: «Я дерусь с парнем, у которого 10 побед подряд, а он − против буррито»