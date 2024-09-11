Мераб − о бое с О’Мэлли: «Я способен нокаутировать его, а он может попробовать проход в две ноги»
Мераб Двалишвили считает, что может нокаутировать Шона О’Мэлли.
«Все знают меня как грэпплера, но я умею бить. Так что не удивляйтесь, если я нокаутирую Шона, потому что это смешанные единоборства.
Я не удивлюсь, если Шон попытается пройти мне в две ноги. Он это умеет, может срезать угол. Против некоторых он иногда это делал», − сказал боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили, который в ночь на 15 сентября подерется с Шоном О’Мэлли за титул.
Мераб − о критике его стиля: «Многие фанаты ММА − казуалы. Я не смог повалить Альдо, но победил его»
О’Мэлли − о конкуренции UFC 306 с боем Канело: «Я дерусь с парнем, у которого 10 побед подряд, а он − против буррито»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ESPN MMA
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости