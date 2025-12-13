Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут бой в 2026 году (The Ring)

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут бой в 2026 году.

Поединок между бывшими чемпионами мира в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа состоится в 2026 году. Об этом сообщает издание The Ring .

Бой пройдет в главном событии одного из кардов, организованных Главным управлением по делам развлечений Саудовской Аравии. Утверждается, что в преддверии очной встречи Фьюри и Джошуа должны провести отдельные поединки в рамках Riyadh Season.

Фьюри (34-2-1) в последний раз выступал в декабре прошлого года, когда уступил Александру Усику судейским решением. После боя он объявил о завершении карьеры.

Джошуа (28-4) в сентябре-2024 проиграл Даниэлю Дюбуа. 19 декабря он проведет поединок против Джейка Пола .

