12

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут бой в 2026 году (The Ring)

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут бой в 2026 году.

Поединок между бывшими чемпионами мира в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа состоится в 2026 году. Об этом сообщает издание The Ring.

Бой пройдет в главном событии одного из кардов, организованных Главным управлением по делам развлечений Саудовской Аравии. Утверждается, что в преддверии очной встречи Фьюри и Джошуа должны провести отдельные поединки в рамках Riyadh Season.

Фьюри (34-2-1) в последний раз выступал в декабре прошлого года, когда уступил Александру Усику судейским решением. После боя он объявил о завершении карьеры.

Джошуа (28-4) в сентябре-2024 проиграл Даниэлю Дюбуа. 19 декабря он проведет поединок против Джейка Пола.

Турки – о бое Фьюри – Джошуа: «Мы работаем над этим. Но сначала парням нужны разминочные бои»

Джошуа проверит на ринге Джейка Пола. Безумие в Майами

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: The Ring
