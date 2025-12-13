  • Спортс
Усман Нурмагомедов: «Умар против Яна – это большой бой для России. Ажиотаж будет очень высоким»

Усман Нурмагомедов: Умар против Яна – это очень большой бой для России.

Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов высказался о возможном титульном поединке между Петром Яном и Умаром Нурмагомедовым.

«Умар против Петра – это очень большой бой для России. И очень интересный. Посмотрим, как именно Умар победит Дейвисона Фигейредо. Если он сделает это досрочно, то точно станет главным претендентом на пояс. Я так считаю.

Думаю, что он будет драться за титул после Рамадана. Но для этого Умар обязан показать отличное выступление. К этому мы сейчас и готовимся. Если бой Умара против Петра пройдет в Абу-Даби, то ажиотаж будет очень высоким», – сказал Нурмагомедов.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
