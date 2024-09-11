Мераб − о критике его стиля: «Многие фанаты ММА − казуалы. Я не смог повалить Альдо, но победил его»
Мераб Двалишвили ответил на критику его бойцовского стиля.
«Многие фанаты ММА − казуалы, они не смотрят бои, не погружаются в них, не тренируются, а просто болтают.
Я − претендент №1. У меня полный арсенал, могу наносить удары, когда это требуется. Я победил Жозе Альдо, не сумев его повалить. Это значит, что у меня есть удар.
Может быть, это было скучно, но причина не во мне. Жозе Альдо дрался умно», − сказал боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили, который в ночь на 15 сентября подерется с Шоном О’Мэлли за титул.
Шон О’Мэлли: «Не исключено, что Стерлинг рассчитывает на мою победу в бою с Мерабом. У меня теория, что они не такие уж хорошие приятели, как мы думали»
Умар – о критике Двалишвили: «Ему следует научить себя быть мужчиной»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Кевина Айола
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