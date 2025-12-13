Генри Сехудо: «Сайтиев мог бы стать чемпионом UFC в трех весовых категориях. Настолько он был хорош»

Генри Сехудо: Сайтиев мог бы стать чемпионом UFC в трех весовых категориях.

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо заявил, что считает Бувайсара Сайтиева лучшим спортсменом всех времен.

Сайтиев побеждал на Олимпиадах 1996, 2004 и 2008 годов. Также на его счету шесть золотых медалей чемпионатов мира по вольной борьбе.

«Он лучший спортсмен всех времен. Сайтиев мог бы стать чемпионом [UFC] в трех весовых категориях. Вот настолько он был хорош. Мы постоянно изучали его и его брата Адама . Мы большие фанаты российских единоборств.

Сайтиев смог бы делать [в клетке] все, что захочет. Он был очень хорош. Но я вижу, как бы он забирал спину, как бы он контролировал. Я вижу, что у него был бы стиль как у Хамзата , как у Хабиба . Я вижу, что Сайтиев делал бы с соперниками что-то подобное. Это спортсмен на все времена», – сказал Сехудо.

Умер Бувайсар Сайтиев – один из лучших вольников в истории. Вспоминаем его победы