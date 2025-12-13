Мухаммад похвалил Мераба за стойкость в бою с Яном: «Он стонал от боли, но продолжал идти вперед»

Белал Мухаммад похвалил Мераба Двалишвили за стойкость в бою с Петром Яном.

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад похвалил Мераба Двалишвили за стойкость в поединке против Петра Яна .

Титульный бой между Двалишвили и Яном возглавил турнир UFC 323. Ян победил единогласным решением судей.

«Мераба реально разбирали по частям, он пропустил несколько тяжелых ударов по корпусу. Но его способность восстанавливаться просто поражает. Настоящие бойцы знают: 90% ударов в печень заканчиваются падением на колено.

А Мераб стонал от боли, но продолжал идти вперед. В нем не было ни капли желания сдаться – он бился до самого конца», – сказал Мухаммад.

