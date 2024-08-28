Двалишвили выбесил UFC сечкой перед титульником. А теперь снял швы садовыми ножницами

«Наши парни настолько тупые – невероятно».

До UFC 306 , где чемпион легчайшего веса Шон О’Мэлли и главный претендент Мераб Двалишвили подерутся за пояс, осталось чуть больше двух недель. Но главное событие турнира в «Сфере» шумит уже сейчас: на прошлой неделе Двалишвили получил сечку, а теперь снял швы огромными ножницами.

Реакция президента UFC Даны Уайта и О’Мэлли – мощнейшее в этой истории.

Уайт назвал Двалишвили «очень тупым» из-за видео с рассечением, а О’Мэлли сравнил с «мелкой гребаной крысой»

Все началось с поста Двалишвили, который за 3,5 недели до боя выложил видео, где показал небольшую сечку. Двалишвили сразу же объяснился перед фанатами: «Успокойтесь, все хорошо, просто небольшая травма на тренировке. Никогда не сливался с боя и никогда не буду! Я иду за тобой, О’Мэлли! Вамос!»

Даны Уайт резко отреагировал: «Теперь весь мир знает о рассечении Мераба, ведь он его запостил. Наши парни настолько тупые, просто другой уровень – невероятно. Небольшая сечка, ничего серьезного, но, конечно же, ему нужно было это запостить. Почему, ##### [блин], ты даешь знать о травме сопернику? Очень тупо. Некоторые парни настолько глупые, просто поразительно».

Отреагировал и Шон О’Мэлли: «Клянусь богом, этой мелкой гребаной крысе лучше не сливаться». Двалишвили в ответ заявил, что О’Мэлли много болтает и уже ищет оправдания. Оправдания поражению в травме соперника? Да, мы тоже ничего не поняли.

Теперь история продолжилась. Двалишвили выложил видео, в котором самостоятельно снял швы огромными ножницами, похожими на кухонные или даже садовые. Случайно или нет, видео снова появилось перед традиционной пресс-конференцией Уайта после турнира «Претендентской серии».

В этот раз Уайт отреагировал с юмором: «Разве Мераб не великолепен? Если честно, мне кажется, он меня разыгрывает. Вы вообще видели, какими ножницами в больницах снимают швы? Они очень маленькие, ими нельзя порезаться. А этот чувак взял огромные садовые ножницы, которые, наверное, использует, чтобы стричь кусты».

Уайт не в первый раз остро реагирует на сечки бойцов. Не забыли прошлогодний срыв Оливейры перед поединком с Махачевым?

UFC избегает внезапных срывов поединков и до последнего борется за запланированные события. Для этого есть команда топовых врачей, которые контролируют состояние спортсменов и стараются подвести их к поединкам в хороших кондициях даже с травмами.

Иногда бойцы и их команды решают проблемы самостоятельно, но не всегда успешно. Так случилось перед поединком Ислама Махачева и Чарльза Оливейры на UFC 294. За 11 дней до поединка Оливейра получил рассечение на тренировке и решил разобраться с ним самостоятельно, не уведомив UFC.

Дана Уайт отреагировал жестко: «Они нам не позвонили. Мы могли отправить его к хорошему пластическому хирургу. Он бы сделал все нормально, зашил бы изнутри. Эти парни никогда не звонят нам, когда что-то происходит. Они звонят нам, когда уже сами все зашили».

В итоге Оливейра вместо титульника дрался за статус претендента с Арманом Царукяном. Поражение отбросило его от пояса как минимум на один бой. Нужно было звонить UFC.

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Фото: Gettyimages.ru /Cooper Neill/Contributor, Sean M. Haffey