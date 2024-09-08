Шон О’Мэлли: «Кардио – козырь Двалишвили. Но он ничего не значит, если тебя вырубят во втором раунде»

Шон О’Мэлли не сомневается, что нокаутирует Мераба Двалишвили

«Кардио – это главный козырь Двалишвили . Но он ничего не значит, если тебя вырубили во втором раунде.

Он совершит большую ошибку, если решит драться со мной в стойке. Но попытка меня перевести тоже будет для него провальной. Мерабу выбирать, как он хочет улететь в нокаут», – заявил чемпион UFC Шон О’Мэлли .

Напомним, титульный поединок О’Мэлли и Двалишвили возглавит турнир UFC 306, который пройдет в ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе (США).

О’Мэлли − о плане на бой с Двалишвили: «Попытаюсь снова открыть рассечение. 100%»

О’Мэлли считает, что Стерлинг может желать Двалишвили поражения: «Он хочет, чтобы я вырубил Мераба быстрее, чем его»