Фергюсон предложил Хабибу провести схватку по грэпплингу: «Ради такого я даже вернусь к тренировкам»
Тони Фергюсон предложил Хабибу Нурмагомедову провести схватку по грэпплингу
«При всем уважении, ты все еще остаешься моей сучкой. Поскольку ты больше не дерешься, я предлагаю тебе провести схватку по грэпплингу.
Ставки высоки. Ради такого я даже вернусь к тренировкам, толстяк», – написал в социальных сетях боец UFC Тони Фергюсон.
Фергюсон ответил Хабибу: «Лаки-панч? Какой же ты ссыкун и трус, Хабибер, 29-1, только чемпионское дерьмо»
Хабиб ответил Фергюсону: «Наслаждайся жизнью и семьей, а спорт оставь молодым»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм ESPN MMA
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