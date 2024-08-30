Фергюсон предложил Хабибу провести схватку по грэпплингу: «Ради такого я даже вернусь к тренировкам»

Тони Фергюсон предложил Хабибу Нурмагомедову провести схватку по грэпплингу

«При всем уважении, ты все еще остаешься моей сучкой. Поскольку ты больше не дерешься, я предлагаю тебе провести схватку по грэпплингу.

Ставки высоки. Ради такого я даже вернусь к тренировкам, толстяк», – написал в социальных сетях боец UFC Тони Фергюсон .

Фергюсон ответил Хабибу: «Лаки-панч? Какой же ты ссыкун и трус, Хабибер, 29-1, только чемпионское дерьмо»

Хабиб ответил Фергюсону: «Наслаждайся жизнью и семьей, а спорт оставь молодым»