Фергюсон ответил Хабибу: «Лаки-панч? Какой же ты ссыкун и трус, Хабибер, 29-1, только чемпионское дерьмо»
Тони Фергюсон ответил Хабибу Нурмагомедову на слова об их несостоявшемся бое
«Лаки-панч? Я собирался оставить тебя в покое, но не удержался. Какой же ты гребанный ссыкун и трус. Продолжай бегать от меня, Хабибер, 29-1. Только чемпионское дерьмо, вторник тирамису объявляется открытым до дальнейшего уведомления», − написал в соцсетях боец UFC Тони Фергюсон.
Хабиб − о несостоявшемся бое с Фергюсоном: «Мне немного грустно из-за этого»
Хабиб рассказал, как отец убедил его не завершать карьеру до чемпионства в UFC: «Он мне сказал, что нельзя сдаваться»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Тони Фергюсона
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