Фергюсон ответил Хабибу: «Лаки-панч? Какой же ты ссыкун и трус, Хабибер, 29-1, только чемпионское дерьмо»

Тони Фергюсон ответил Хабибу Нурмагомедову на слова об их несостоявшемся бое

«Лаки-панч? Я собирался оставить тебя в покое, но не удержался. Какой же ты гребанный ссыкун и трус. Продолжай бегать от меня, Хабибер, 29-1. Только чемпионское дерьмо, вторник тирамису объявляется открытым до дальнейшего уведомления», − написал в соцсетях боец UFC Тони Фергюсон .

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