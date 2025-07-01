Боксерша Лучкина извинилась за инцидент в зоопарке: «В погоне за хайпом я выложила это видео. Люблю животных и не хотела причинить вреда»

Анастасия Лучкина извинилась за поведение в зоопарке.

Девушка дала покурить электронную сигарету животному в крымском зоопарке «Тайган» и сняла процесс на видео.

«К сожалению, недавно я совершила поступок недостойного содержания и выложила в сеть видео, о чем сейчас искренне сожалею. О себе хочу сказать, что я не употребляю алкогольные напитки и не курю сигареты, занимаюсь спортом 10 лет и выступаю на соревнованиях.

К моему глубокому сожалению, в погоне за хайпом я выложила это видео. Передо мной другие посетители зоопарка также давали обезьяне табачные изделия. Я последовала их примеру и выложила на камеру. Я очень люблю животных и не хотела причинить никакого вреда их здоровью.

Я прошу у всех прощения. Такого больше не повторится. Хочу продолжить спортивную карьеру», – сказал боксерша Анастасия Лучкина.

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