Хабиб ответил Фергюсону: «Наслаждайся жизнью и семьей, а спорт оставь молодым»

Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления Тони Фергюсона

«Знаешь, что интересно? Я ничего не говорил о тебе, просто люди пишут в интернете все, что пожелают, а потом говорят, что это был Хабиб.

Наслаждайся жизнью и семьей, а спорт оставь молодым бойцам», − написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов .

Фергюсон ответил Хабибу: «Лаки-панч? Какой же ты ссыкун и трус, Хабибер, 29-1, только чемпионское дерьмо»