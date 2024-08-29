Хабиб ответил Фергюсону: «Наслаждайся жизнью и семьей, а спорт оставь молодым»
Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления Тони Фергюсона
«Знаешь, что интересно? Я ничего не говорил о тебе, просто люди пишут в интернете все, что пожелают, а потом говорят, что это был Хабиб.
Наслаждайся жизнью и семьей, а спорт оставь молодым бойцам», − написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Фергюсон ответил Хабибу: «Лаки-панч? Какой же ты ссыкун и трус, Хабибер, 29-1, только чемпионское дерьмо»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Хабиба Нурмагомедова
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